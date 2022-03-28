"Ждем вашего утреннего обращения": как маленькая девочка на Черниговщине изменила планы Чауса

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что решил прекратить записывать утренние видеообращения, чтобы оккупанты из них не узнавали важные новости. Однако маленькая девочка Влада изменила его планы.

Чаус говорит, что владеет большим массивом информации и многое хотел бы рассказать жителям области, но понимает, что его слушают враги.

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Поэтому однажды он решил больше не записывать такие утренние обращения.

Я записал обращение и сказал своей команде: "Все, это последнее обращение, потому что объективно не о чем говорить. Я не могу говорить то, что хочу, потому что город окружен, артобстрелы не стихают, постоянно самолеты, ракеты",

– признается Чаус.

Но в тот же день он получил открытку от девочки Влады, которая написала: "Мы ждем вашего утреннего видеообращения".

Так, Вячеслав Времени понял, что нужно продолжать. "Владина открытка стала таким детонатором для того, чтобы я изменил решение и далее записывал эти обращения", – добавил он.

К слову, Чернигов сейчас в очень сложной ситуации. В городе частично не работают коммуникации, он находится под постоянным обстрелом. Враг разбил все возможные дороги и мосты, поэтому тяжело эвакуировать людей. Подробности от Вячеслава Чауса – читайте здесь.

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