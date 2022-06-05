Ждем вашу справку о состоянии психического здоровья: МИД Украины потролило Ласло Кевера

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер оконфузился скандальным заявлением о состоянии психического здоровья украинского лидера Владимира Зеленского. Реакция украинской стороны не заставила себя ждать.

Позицию Украины озвучил спикер МИД Олег Николенко, передает его слова 24 канал.

Важно Спикер парламента Венгрии цинично заявил о "психических проблемах" Зеленского

МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.

А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла,

– подчеркнул Николенко.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также прокомментировал заявление Кевера.

"Весь демократический мир с недоумением и непониманием наблюдает не за заявлениями Президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию", – подчеркнул он.

По словам Стефанчука, Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных оскорблений и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это – оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды.

Скандальное заявление спикера венгерского парламента

Венгерский спикер парламента Ласло Кевер считает, что у Владимира Зеленского якобы есть "психические проблемы". Соответствующие выводы политик сделал якобы из-за того, что президент просит о поддержке. Соответствующее заявление венгерский политик сделал во время интервью Дню национального единства Венгрии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, и просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – высказался Кевер.

Также политик объяснил, что якобы он:

ожидает проблем для украинских венгров после войны;

"нужно быть очень аккуратными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть свою страну.

Ранее с критикой Ласло Кевера выступил замруководителя ОП Андрей Сибига. Он отметил, что "подобные обострения происходят в определенные периоды года".

Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде непочтительного главы государственного собрания Венгрии: "Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне", "У короткого ума язык длинный",

– написал Сибига.

Заместитель председателя ОП вспомнил неоднозначные страницы истории, которыми Будапешт точно гордиться не может. Сибига присоединил к посту статью из Википедии о Корюковской трагедии. Во время Второй мировой войны отряды СС и венгерские жандармы сожгли население села Корюковка Черниговской области.

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