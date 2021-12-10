Жду Арахамию, – Саакашвили рассказал, кто его больше всего посещает

Михеил Саакашвили сообщил, что ждет визит Давида Арахамии – главы фракции "Слуга народа". Кроме того, политик рассказал, кто чаще всего его посещает.

В перечне самых активных визитеров любимая Саакашвили – украинский политик Елизавета Ясько. А также Людмила Денисова – уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Обратите внимание Выезд Саакашвили из Украины: проверка пограничников закончилась дисциплинаркой

Украинский консул и заместитель посла, украинский депутат-реаниматолог тоже был. Сейчас жду Давида Арахамию. Был у меня украинский адвокат, а вот Диму Гордона и Олесю Бацман вместе с детьми депортировали,

– рассказал Саакашвили.

Политик также подчеркнул, что почти каждый день его посещают несколько членов парламента от его партии. Тем временем евродепутатов.

Саакашвили рассказал, что сейчас он находится в современном военном госпитале. В то же время, предварительные условия содержания политик назвал практически ГУЛАГом.

Политик признался, что в тюрьме читает книгу Михаила Грушевского об истории Украины. Также политик перечитывает произведения любимой Лины Костенко. Кроме того, в читательском списке Саакашвили есть книги Нассима Талеба.

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, потому что господствующая партия "Грузинская мечта" "окончательно выбрала российский вектор".