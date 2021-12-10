У переліку найактивніших візитерів кохана Саакашвілі – українська політикиня Єлизавета Ясько. А також Людмила Денісова – уповноважена Верховної Ради з прав людини.
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Український консул та заступник посла, український депутат-реаніматолог теж був. Зараз чекаю Давида Арахамію. Був у мене український адвокат, а от Діму Гордона та Олесю Бацман разом із дітьми депортували,
– розповів Саакашвілі.
Політик також наголосив, що майже щодня його відвідують кілька членів парламенту від його партії. Тим часом євродепутатів та литовських депутатів.
Саакашвілі розповів, що наразі перебуває у сучасному військовому шпиталі. Водночас попередні умови утримання політик назвав практично ГУЛАГом.
Політик зізнався, що в ув'язненні читає книгу Михайла Грушевського про історію України. Також політик перечитує твори улюбленої Ліни Костенко. Окрім того, у читацькому списку Саакашвілі є книги Нассіма Талеба.