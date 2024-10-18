Жду команду Белого дома в Украине, – Зеленский о реакции США на План победы

Владимир Зеленский рассказал о фидбеке США относительно Плана победы. Отметил, что команду Белого дома ждут в Украине.

Уже в ближайшее время она будет здесь. Об этом президент заявил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Зеленский о фидбеке США относительно Плана победы

Владимир Зеленский отметил, что сначала представил План победы Соединенным Штатам. Отметил, что обратная связь была почти сразу.

Президент рассказал, что команда ОП поехала в США с начальником Генштаба Баргилевичем, а также вице-премьером Стефанишиной.

Работали над вопросами относительно приглашения в НАТО и усиления нашей армии прямо сейчас. Речь идет о втором пункте Плана победы, уточнил украинский лидер.

Я жду команду Белого дома в Украине. И в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами,

– подчеркнул Зеленский.

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