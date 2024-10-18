Уже найближчим часом вона буде тут. Про це президент заявив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Зеленський про фідбек США щодо Плану перемоги

Володимир Зеленський зауважив, що спочатку представив План перемоги Сполученим Штатам. Наголосив, що зворотний зв'язок був майже одразу.

Президент розповів, що команда ОП поїхала до США з начальником Генштабу Баргилевичем, а також віцепрем'єркою Стефанішиною.

Працювали над питаннями щодо запрошення в НАТО та посилення нашої армії прямо зараз. Йдеться про Другий пункт Плану перемоги, уточнив український лідер.

Я чекаю команду Білого дому в Україні. І найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями,

– наголосив Зеленський.

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