Жебривский отказался от должности аудитора НАБУ

Павел Жебривский уволился с должности аудитора НАБУ через полгода после назначения Президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Бездействие – не мое аплуа! 15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня я считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в частности, для борьбы с коррупцией", – написал Жебривский.

Он надеется, что в 2019 году в Украине появится наконец политическая воля для преодоления коррупции в высших эшелонах власти.

Напомним, 11 июня, стало известно, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку. 16 июня Петр Порошенко назначил его на должность аудитора НАБУ. Однако 15 ноября он подал в Администрацию Президента заявление об увольнении.

Что известно о Павле Жебривском? Украинский политик, бывший председатель Житомирской облгосадминистрации (апрель-декабрь 2005 года), экс-председатель партии "Республиканская платформа" (с декабря 2011 по август 2014 года), экс-председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. В 2015 году возглавлял антикоррупционное управление Генеральной прокуратуры. Известно, что чиновник является давним соратником Петра Порошенко. Журналисты "Радио Свобода" в своем расследовании утверждали, что Жебривский причастен к схеме контрабанды на КПВВ "Майорськ".