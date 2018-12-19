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      Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ

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      Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ
      Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ / Фото з відкритих джерел

      Павло Жебрівський звільнився з посади аудитора НАБУ через півроку після призначення Президентом України Петром Порошенком.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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      "Бездіяльність – не моє аплуа! 15.11.18 я направив заяву про складання своїх повноважень аудитора НАБУ до Адміністрації Президента України та від сьогодні я вважаю себе вільним від цих обов'язків. Я поновлюю свою участь у політичному процесі, зокрема, для боротьби з корупцією", – написав Жебрівський. 

      Він сподівається, що у 2019 році в Україні з'явиться нарешті політична воля для подолання корупції у вищих ешелонах влади.

      Нагадаємо, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку16 червня Петро Порошенко призначив його на посаду аудитора НАБУ. Однак 15 листопада він подав до Адміністрації Президента заяву про звільнення.

      Що відомо про Павла Жебрівського? Український політик, колишній голова Житомирської облдержадміністрації (квітень-грудень 2005 року), екс-голова партії "Республіканська платформа" (з грудня 2011 по серпень 2014 року), екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. У 2015 році очолював антикорупційне управління Генеральної прокуратури. Відомо, що чиновник є давнім соратником Петра Порошенка. Журналісти "Радіо Свобода" у своєму розслідувані стверджували, що Жебрівський причетний до схеми контрабанди на КПВВ "Майорськ".

      Теги: Новини України Новини політики Павло Жебрівський НАБУ
      Джерело: 24 Канал
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