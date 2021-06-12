Желаем ему удачи в стремлении возглавить хоть что-то, – Рудик о Притуле

Кира Рудик заявила, что Сергей Притула, находясь в рядах партии "Голос", не мог окончательно определиться, что именно он хочет делать. Кроме того, по словам политика, действия Притулы в последнее время были неорганизованными.

По словам руководительницы партии "Голос" Рудик, сначала Притула хотел возглавить партию, однако уже через несколько недель заявил, что покидает политсилу. Кроме того, политик заявила, что еще раньше Притула говорил о желании возглавить киевский центр, а до этого – хотел возглавить фракцию в Киевсовете.

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А еще до этого он хотел создать партию Сергея Притулы, а еще до этого он хотел уйти из политики. Поэтому я искренне желаю, чтобы он наконец определился с тем, что он хочет делать, и мы можем пожелать ему только успеха в стремлении возглавить хоть что-то,

– заметила Рудык.

Отвечая на вопрос, готов ли "Голос" вернуть Притулу в свои ряды, Рудик отметила, что заявления по поводу принятия людей в партию принимает политический совет. Политик заметила: если от Притулы будет такая инициатива, то политический совет ее рассмотрит.

Притула покидает "Голос": главное

Сергей Притула 7 июня 2021 года сообщил, что выходит из партии "Голос". Политик подчеркнул, что областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. По словам Притулы, поэтому единственным правильным решением является дистанцироваться от этого руководства.

Нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук заявил: по состоянию на 11 июня не подал заявление об отставке.

Между тем Притула признался, что не исключает варианта создания собственной партии.

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