Желание Украины вести переговоры уменьшается "с каждой новой Бучей и Мариуполем", – Зеленский

Учитывая все больше доказательств зверств российских войск в Украине, у Киева заканчивается терпение для переговоров с Россией, подчеркнул Владимир Зеленский.

Сегодня, 11 мая, президент выступил перед студентами Института политических исследований в Париже. Он выразил позицию Украины по переговорам с Россией, сообщает издание CNN.

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Глава государства отметил, что украинская сторона готова ввести переговоры со страной-агрессором сейчас, пока не поздно.

С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где есть десятки погибших, случаи изнасилования, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, а также возможность решения этого вопроса дипломатично,

– добавил он.

В ходе своего выступления Зеленский решительно заявил, что уверен в победе Киева в этой войне. Также подчеркнул, что Украина вернет все свои территории.

В частности, президент Украины напомнил о необходимости вступления Украины в Европейский Союз. А также призвал к значимым шагам для включения нашего государства в ЕС.

"Украина только усилит другие государства, наша армия продемонстрировала свои возможности. Наши люди себя зарекомендовали", – подчеркнул Зеленский.

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