Новая угроза: что строят россияне на оккупированных территориях

В конце октября так называемый губернатор оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий отметился рядом громких заявлений. По его словам, якобы полным ходом идет строительство железнодорожной ветки из Мелитополя в Бердянск.

Действительно ли оккупанты строят новую железнодорожную ветку и какой смысл такого заявления, рассказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Будет ли новая железная дорога из Мелитополя в Бердянск

Советник городского головы Мариуполя убежден, что строительство железнодорожного сообщения из Мелитополя в Бердянск на самом деле существует исключительно в воображении пророссийского сепаратиста Евгения Балицкого.

Надо понимать, кто такой Балицкий с точки зрения его заявлений – никто. Он чуть выше так называемого главы квази республики ЛНР Леонида Пасечника, о котором уже даже на России забыли,

– сказал Андрющенко.

Сейчас Балицкий пытается занять по крайней мере место Дениса Пушилина, который действительно присутствует в российском информационном поле.

Для чего это нужно? Прежде всего это деньги. Он (Балицкий – 24 Канал) прекрасно понимает, как работает украинское информационное поле и как мы отслеживаем все эти заявления. Через наше информационное поле такие заявления попадают в российское и таким образом он думает, что заставит, кого-то задуматься,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Железнодорожное сообщение Бердянска с Мелитополем уже существует. Оно просто идет по кругу, поэтому в строительстве нет никакого смысла. Однако если в Украине будут говорить о тотальных угрозах, то так называемый губернатор оккупированной части Запорожья поедет в Москву и будет рассказывать, мол, что в Украине очень боятся, что Россия построит железную дорогу. В конце концов ее начнут строить и в результате Балицкий получит большие деньги.

Важно! Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сообщил, что российские захватчики для военной логистики расширили автомобильные дороги из Мариуполя на Бердянск и из Бердянска на Мелитополь.

Что с железнодорожным сообщением в Донецкой области

Железнодорожное сообщение Ростов-на-Дону – Донецк – Волноваха – Мариуполь достаточно активное. Также на локомотивном ДЕПО, которое расположено на территории Мариупольского железнодорожного вокзала, появилось много российских тепловозов. Это означает, что оно работает.

Эти поезда мы фиксируем и в Донецке, и в Иловайске, и в России, и на территории Волновахи,

– сообщил Андрющенко.

Кроме того, россияне восстанавливают Волновахское ДЕПО и ремонтируют полотно в районе Угледара, которое было повреждено. Эта часть должна соединить Волноваху и Розовку в Запорожской области.

По нашим оценкам, в конце ноября оно (полотно в районе Угледара – 24 канал) будет финально готово,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

Однако из-за активных боевых действий в районе Курахово россияне не могут полноценно развернуть свою инженерную группу, поэтому строительство идет медленно. В то же время ВСУ обезвредили логистику в Бердянске, что создает определенные вызовы для россиян.

Напомним, что вечером 27 октября ГУР и местное движение сопротивления провели успешную спецоперацию во временно оккупированном Бердянске. Удалось взорвать железнодорожный мост между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, который российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов.