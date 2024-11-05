Чи дійсно окупанти будують нову залізничну гілку та який сенс такої заяви, розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Варте уваги Болючий удар для Росії: на окупованих територіях критично уразили логістику ворога

Чи буде нова залізниця з Мелітополя до Бердянська

Радник міського голови Маріуполя переконаний, що будівництво залізничного сполучення з Мелітополя до Бердянська насправді існує виключно в уяві проросійського сепаратиста Євгена Балицького.

Треба розуміти, хто такий Балицький з погляду його заяв – ніхто. Він трохи вище так званого очільника квазі республіки лнр Лєоніда Пасічника, про якого вже навіть на Росії забули,

– мовив Андрющенко.

Зараз Балицький намагається зайняти принаймні місце Дєніса Пушиліна, який дійсно присутній в російському інформаційному полі.

Для чого це потрібно? Насамперед це гроші. Він (Балицький – 24 Канал) чудово розуміє, як працює українське інформаційне поле і як ми відстежуємо всі ці заяви. Через наше інформаційне поле такі заяви потрапляють у російське й у такий спосіб він думає, що змусить, когось задуматися,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Залізничне сполучення Бердянська з Мелітополем вже існує. Воно просто йде по колу, тож у будівництві немає ніякого сенсу. Проте якщо в Україні говоритимуть про тотальні загрози, то так званий губернатор окупованої частини Запоріжжя поїде у Москву й розповідатиме, мовляв, що в Україні дуже бояться, що Росія побудує залізницю. Врешті-решт її почнуть будувати й в результаті Балицький отримає великі гроші.

Важливо! Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив, що російські загарбники для військової логістики розширили автомобільні дороги з Маріуполя на Бердянськ й з Бердянська на Мелітополь.

Що із залізничним сполученням на Донеччині

Залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Донецьк – Волноваха – Маріуполь досить активне. Також на локомотивному ДЕПО, яке розташоване на території Маріупольського залізничного вокзалу, з'явилося багато російських теплотягів. Це означає, що вона працює.

Ці потяги ми фіксуємо й в Донецьку, й в Іловайську, й в Росії, й на території Волновахи,

– повідомив Андрющенко.

Крім того, росіяни відбудовують Волноваське ДЕПО й ремонтують полотно у районі Вугледара, яке було пошкоджене. Ця частина має з'єднати Волноваху й Розівку у Запорізькій області.

За нашими оцінками, наприкінці листопада воно (полотно у районі Вугледара – 24 канал) буде фінально готове,

– додав радник міського голови Маріуполя.

Однак через активні бойові дії у районі Курахового росіяни не можуть повноцінно розгорнути свою інженерну групу, тому будівництво триває повільно. Водночас ЗСУ знешкодили логістику у Бердянську, що створює певні виклики для росіян.

Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня ГУР та місцевий рух опору провели успішну спецоперацію у тимчасово окупованому Бердянську. Вдалося підірвати залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, який російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів.