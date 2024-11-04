Про це в етері 24 Каналу наголосив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що має сподівання, що такий приклад послідовних ударів буде масштабований на усіх окупованих Росією територіях, що сповільнить наступ російської армії та не дозволить вільно почуватися загарбникам, розбудовуючи логістику.

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Наслідки удару по Бердянському порту

Через влучання БпЛА 31 жовтня в порту в окупованому росіянами місті Бердянськ Запорізької області було пошкоджено один з кораблів. Нині жодного судна в порту немає.

"З 31 жовтня окупанти почали їх виводити з порту, в тому числі те судно, яке пошкоджено. Електропостачання було фактично знищено через влучання в підстанцію, яка теж ймовірно була однією з цілей, бо через виведення її з ладу знеструмлюється робота Бердянського порту, унеможливлюються вантажно-розвантажувальні роботи", – пояснив Андрющенко.

Наразі на місці удару триває ремонт, скільки часу знадобиться для його проведення – невідомо. Радник міського голови Маріуполя розповів, що внаслідок атаки на порт були поранені окупанти, тому що було влучання по промислових складах.

Це, зі слів Андрющенка, була доволі успішна атака. Він також наголосив, що це історія, яка дуже надихає українців, які нині перебувають на окупованих територіях.

Тепер бачимо цілеспрямовану роботу українських Сил оборони разом з нашим партизанським рухом зі знешкодження логістики ворога. Удар по порту – це фінальна точка в ланцюгу,

– зазначив Андрющенко.

Влучання по залізничному мосту та автоцистернах

Напередодні 27 жовтня було підірвано залізничний міст, який об'єднував Бердянськ з Токмаком і першочергово забезпечував логістику в порт. Це влучання унеможливило сьогодні використання окупантами порту і залізниці для військової логістики.

Крім того, 27 жовтня біля Токмака було ураження потягу, який автоцистернами перевозив паливо. Цей удар теж був дуже влучний. Як розповів Андрющенко, декілька цистерн було спалено вщент. Всі ці події 27 і 31 жовтня, на його думку, варто розглядати як ланку єдиного ланцюга, адже були завдані критичні ураження військової логістики росіян.