Железная поддержка, – Зеленский поблагодарил Байдена

Владимир Зеленский заявил, что новая Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США выведет сотрудничество стран на новый уровень. Украинский лидер поблагодарил американского за "железную" поддержку.

Президент Украины проинформировал в сети о результатах поездки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса Президента Андрея Ермака в Вашингтон.

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Зеленский назвал поддержку Байдена "железной"

Делегация Украины под руководством Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы вернулась из США, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США,

– отметил глава государства.

Он добавил, что документ усиливает дружбу государств и выводит сотрудничество на новый уровень. "Мы благодарны Президенту Джо Байдену за его железную поддержку Украины", – подытожил Зеленский.

Напомним, 10 ноября в Вашингтоне Украина и Соединенные Штаты подписали Хартию стратегического партнерства.

Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины: кратко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали обновленную Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной.

Она на 10 лет будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения обеих стран. То есть даже в случае смены администрации в Вашингтоне, Хартия все равно будет продолжать действовать.

Текст сообщения Владимира Зеленского:

Делегация Украины под руководством Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы вернулась из США, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США, которая усиливает нашу дружбу и выводит сотрудничество на новый уровень. Мы благодарны Джо Байдену за его железную поддержку Украины.