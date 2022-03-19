Железная помощь железной дороге: УЗ готова передать военным еще 945 "ежей"

С начала вторжения России в Украину Укрзализныця изо всех сил пытается поддержать государство. Кроме эвакуации мирного населения, еще и производит противотанковые "ежи" из рельсов.

Так, сейчас перевозчик заявил, что продолжает оказывать железную помощь. Новая партия "ежей" уже готова.

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На складах остается 945 ежей. Готовы их передать нашим защитникам,

– говорится в сообщении.

В общей сложности уже изготовлено 6 616 ежей. Их производят на 97 участках "Укрзалізниці" и семи заводах Украины.

Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора Павла Анатольевича – +38 068 380 83 57.

Железная помощь железной дороге / Фото из телеграма Укрзалізниці

Отметим, с 17 марта Укрзалізниця начала выполнять еще одну важную функцию – создание стратегического запаса пищевых продуктов по всей Украине. Да, в окруженных россиянами городах и на линии боевых действий будут раздавать бесплатные продукты.

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