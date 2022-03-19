Так, зараз перевізник заявив, що продовжує надавати #залізну_допомогу. Нова партія "їжаків" вже готова.

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На складах залишається 945 їжаків. Готові їх передати нашим захисникам,

– йдеться у повідомленні.

Загалом вже виготовлено 6 616 їжаків. Їх виробляють на 97 дільницях "Укрзалізниці" та на семи заводах України.

Всю необхідну інформацію щодо наявності та доставки протитанкових їжаків можна дізнатися за телефоном координатора Павла Анатолійовича – +38 068 380 83 57.



Залізна допомога залізниці / Фото з телеграму Укрзалізниці

Зауважимо, з 17 березня Укрзалізниця почала виконувати ще одну важливу функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Так, в оточених росіянами містах та на лінії бойових дій будуть роздавати безплатні продукти.