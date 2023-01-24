На фоне последних скандалов в Украине у многих могут появиться сомнения, не прекратит ли Запад помогать Украине. Об этой теме 24 Каналу говорил народный депутат Ярослав Железняк.
К теме Хит-парад увольнений: после скандала с Лозинским в отставку ушли его заместители
Будет ли Запад и дальше помогать Украине
Как считает Железняк, Запад будет точно оказывать Украине помощь, чтобы противостоять российским захватчикам. Пока разные скандалы не повлияли на эту ситуацию.
Смотрите, нам точно будут помогать, чтобы мы выстояли в войне. Тут, слава Богу, наши коррупционеры пока не исказили восприятие. Но напоминаю, что после победы и уже сейчас нам нужно восстанавливать страну. И, если у вас есть хоть какие-то сомнения, что увольнение господина Тимошенко связано только с внутренней ситуацией, то нет,
– отметил Железняк.
Он предполагает, что в ближайшем будущем покинет свой пост и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров. Или это может произойти и другими методами. К примеру, как это делалось с одиозными украинскими олигархами.
Перестанет ли Запад помогать Украине из-за последних скандалов: смотрите видео
Железняк подчеркнул, что никто не будет закрывать глаза на хищение средств. Он намекнул, что некоторые чиновники уже умудрились завладеть не только украинскими деньгами, но и иностранными.
В отличие от регионалов, которые имели юрисдикцию, куда могли сбежать, и их бы не трогали… Некоторые наши чиновники умудрились украсть не только украинские деньги, но и иностранные. К примеру, на хранении различных ядерных штук. Им нужно опасаться, что ответственность придет в других юрисдикциях. Можно увидеть, как это происходит на примере того же Фирташа,
– заметил Железняк.
Кадровые изменения в Украине: что известно
- 23 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд важных указов. Среди них был и тот, который исключит возможность выезда за границу государственным служащим и правоохранителям для отдыха во время войны.
- Также вечером 23 января стало известно, что заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко уволился с должности. Впоследствии уволились еще 5 глав ОВА.
- В отставку подал и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Все из-за скандала с закупкой продуктов для ВСУ.
- Кроме того, в Офисе генпрокурора рассказали об увольнении заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Он ушел в отставку по собственному желанию. Все потому, что тот уехал на отдых в Испанию на рождественские праздники.
- Также задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского. Его подозревают в получении 400 тысяч долларов взятки за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.