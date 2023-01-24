На тлі останніх скандалів в Україні у багатьох можуть з'явитися сумніви, чи не припинить Захід допомагати Україні. Про цю тему 24 Каналу говорив народний депутат Ярослав Железняк.
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Чи буде Захід і надалі допомагати Україні
Як вважає Железняк, Захід точно надаватиме Україні допомогу, щоб протистояти російським загарбникам. Наразі різні скандали не вплинули на цю ситуацію.
Дивіться, нам точно допомагатимуть, щоб ми вистояли у війні. Тут, слава Богу, наші корупціонери поки що не спотворили сприйняття. Але нагадую, що після перемоги та й зараз нам потрібно відбудовувати країну. І, якщо у вас є хоч якісь сумніви, що звільнення пана Тимошенка пов'язане лише з внутрішньою ситуацією, то ні,
– зазначив Железняк.
Він припускає, що в найближчому майбутньому залишить свою посаду і заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров. Або ж це може статися й іншими методами. До прикладу, як це робили з одіозними українськими олігархами.
Чи перестане Захід допомагати Україні через останні скандали: дивіться відео
Железняк підкреслив, що ніхто не закриватиме очі на розкрадання коштів. Він натякнув, що деякі чиновники вже примудрилися заволодіти не лише українськими грішми, але й іноземними.
На відміну від регіоналів, які мали юрисдикцію, куди могли втекти, і їх би не чіпали… Деякі наші чиновники примудрилися вкрасти не лише українські гроші, але й іноземні. Наприклад, на зберіганні різних ядерних штук. Їм треба боятися, що відповідальність прийде в інших юрисдикціях. Можна побачити, як це відбувається на прикладі того ж Фірташа,
– зауважив Железняк.
Кадрові зміни в Україні: що відомо
- 23 січня Президент України Володимир Зеленський підписав низку важливих указів. Серед них був і той, який унеможливить виїзд за кордон державним службовцям та правоохоронцям задля відпочинку під час війни.
- Також ввечері 23 січня стало відомо, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко звільнився з посади. Згодом звільнилися ще 5 голів ОВА.
- У відставку подав і заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Все через скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ.
- Крім того, в Офісі генпрокурора розповіли про звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Він пішов у відставку за власним бажанням. Все через те, що той поїхав на відпочинок до Іспанії на різдвяні свята.
- Також затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського. Його підозрюють в отриманні 400 тисяч доларів хабаря за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами