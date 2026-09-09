В Польше перевернулся пассажирский поезд: пострадали 20 человек

В Польше пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в районе Мокрых Сокольников. В результате столкновения часть поезда сошла с рельсов и перевернулась.

Об этом сообщает ПКП "Интерсити".

Что известно об аварии?

Инцидент произошел до 12:00 на железнодорожной линии №22 в районе Мокрых Сокольников. Поезд PKP Intercity №2820/1 "Козелек" состоял из локомотива EP09 и шести пассажирских вагонов. На железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком. В результате столкновения часть поезда сошла с рельсов и перевернулась.

В момент аварии в поезде находились около 120 пассажиров. Экстренные службы сообщили о 20 пострадавших, причем четверо человек получили тяжкие травмы.

На месте работают спасатели, медики, представители железной дороги и другие службы. К месту аварии также выехал член правления PKP Intercity Адам Вавжиняк.

Для пассажиров организовали альтернативный транспорт – заказали три автобуса. Кроме того, на определенных участках ввели взаимную валидацию билетов PKP Intercity в поездах ŁKA и Polregio.

Спасательные работы продолжаются, а территорию аварии охраняют соответствующие службы. Точные причины и обстоятельства столкновения в настоящее время устанавливают компетентные органы.

PKP Intercity поддерживает связь с экстренными службами и оператором железнодорожной инфраструктуры. Компания обещает предоставить дополнительную информацию после подтверждения данных.

Напомним, в Великобритании произошел инцидент на железной дороге – пассажирский поезд сошел с рельсов в городе Викфорд графства Эссекс. По данным британской транспортной полиции, на этот раз поезд не перевернулся.

На место происшествия прибыли медики и пожарные. Информации о пострадавших пока нет. В то же время оператор Greater Anglia предупредил о серьезных перебоях в движении поездов между Лондоном и восточной частью Эссекса. Инцидент произошел всего через сутки после другого схода пассажирского поезда с рельсов в Великобритании.

На место происшествия также направили инспекторов отдела расследования железнодорожных аварий. Причины и обстоятельства нового инцидента в настоящее время выясняются.