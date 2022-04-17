Железнодорожник в Черниговской области взорвался на мине, которую оставили оккупанты
Источник:Укрзализныця
Российские оккупанты частично покинули территорию Украины, где оставили после себя разруху и мины. На одной из мин, к сожалению, подорвался украинский железнодорожник.
Железнодорожнику было всего 37 лет
В "Укрзализныце" сообщили о трагической гибели своего работника Сергея Круковского. К моменту гибели железнодорожнику было всего 37 лет.
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Сообщается, что мужчина проживал в селе Льгов (Черниговская область), долгое время находившемся в оккупации российских военных.
Украинские военные освободили село от российских захватчиков, но оккупанты оставили много мин. К сожалению, железнодорожник подорвался на одной из них, когда шел домой после работы.
В Укрзализныце сообщили, что мужчина работал монтером путей Черниговской дистанции в филиале "Юго-Западная железная дорога". В госпредприятии выразили соболезнования семье и близким мужчины.
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