Железнодорожника Богдана Ткаченко расстреляли оккупанты, когда помогал людям эвакуироваться

Сотрудники Укрзализныци отдают свои жизни ради спасения людей. Они делают это даже в свободное от работы время.

Укрзализныця рассказала о своем работнике Богдане Ткаченко. Он погиб от рук оккупантов.

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Допрашивали и расстреляли на окраине села

28-летний мужчина работал бригадиром по текущему содержанию и ремонту путей и искусственных сооружений на Нежинской дистанции пути. Она принадлежит региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога".

Когда началась война, поехал к своим родителям в село Гайворон Бахмачского района Черниговской области. Там помогал эвакуироваться местным жителям.

Российские оккупанты за это его задержали. Они допрашивали мужчину, а затем расстреляли на окраине села.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего железнодорожника.

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