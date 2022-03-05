Железнодорожники работают круглосуточно, – Лещенко об эвакуации украинцев

Из-за нападения России на Украину наше государство пытается всеми возможными способами эвакуировать людей. Большую помощь в этом оказывает Укрзализныця.

Перевозчик сейчас работает в режиме 24/7. Об этом заявил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует 24 канал.

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В таких экстремальных условиях 24 часа в сутки 7 дней в неделю. С момента агрессии в западном направлении было эвакуировано более миллиона пассажиров. Это настоящий героизм,

– заявил Лещенко.

По его словам, люди под пулями выполняют свою миссию. Их имена со временем будут известны всей стране и они получат награды.

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