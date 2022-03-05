Перевізник зараз працює в режимі 24/7. Про це заявив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

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У таких екстремальних умовах 24 години на добу 7 днів на тиждень. З моменту агресії в західному напрямку було Укрзалізниця евакуювала понад мільйон пасажирів. Це справжній героїзм,

– заявив Лещенко.

За його словами, люди під кулями виконують свою місію. Їхні імена з часом будуть відомі всій країні й вони отримають нагороди.

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