"Железнодорожный хаос": как белорусские партизаны помогли сорвать наступление на Киев

Планы России захватить украинскую столицу с треском провалились. Не последнюю роль в этом сыграли белорусские партизаны.

Там же активизировались железнодорожные диверсанты, внесшие хаос в логистику российских войск. Благодаря действиям железнодорожников, хакеров и экс-сотрудников сил безопасности несколько дней цепь снабжения продовольствием, топливом и боеприпасами для россиян была полностью парализована.

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Поезда стояли целыми днями

Белорусские партизаны рассказали изданию The Washington Post, что атаки были простыми, но эффективными. Целились в щиты управления сигналами, необходимые для функционирования железных дорог.

Таким образом, поезда простаивали целыми днями, а российские оккупанты должны были пополнять запасы на автомобилях. Поэтому были многокилометровые колонны на севере Киевщины.

Россия зависит от поездов и я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них были на севере, потому что замедлило их способность двигаться. Они не могли продвинуться дальше на украинскую территорию и оборвали свои пути поставок, потому что приходилось полагаться на грузовики,

– отметила научная сотрудница Лондонского Королевского института объединенных служб Эмили Феррис.

Что говорят в Беларуси

Как утверждает белорусский активист Юрий Рававой, диверсии на железной дороге помогли выиграть время для ВСУ.

"Не могу сказать, что мы были важнейшим фактором, но мы были важным кирпичом в стене", – сказал он.

В Беларуси так называемую "железнодорожную войну" до сих пор преподают в школах как наиболее успешную тактику партизан во время Второй мировой войны. Нынешние партизаны сосредоточились на повреждении оборудования во избежание жертв.

Мы не хотели убивать ни русских военных, ни белорусских машинистов. Мы использовали мирный способ, чтобы остановить их,

– добавил Равовой.

Как именно совершали диверсии, он, к сожалению, не рассказал.

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