Адже там активізувалися залізничні диверсанти, які внесли хаос в логістику російських військ. Завдяки діям залізничників, хакерів і ексспівробітників сил безпеки кілька днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів для росіян був повністю паралізований.

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Поїзди стояли цілими днями

Білоруські партизани розповіли виданню The Washington Post, що атаки були простими, але ефективними. Цілились на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць.

Таким чином поїзди простоювали цілими днями, а російські окупанти мусили поповнювати запаси на авто. Через це й були багатокілометрові колони на півночі Київщини.

Росія залежна від поїздів і я впевнена, що це сприяло деяким проблемам, які у них були на півночі, бо сповільнило їх здатність рухатися. Вони не могли просунутися далі на українську територію і обірвали свої шляхи постачання, бо доводилося покладатися на вантажівки,

– зазначила наукова співробітниця Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб Емілі Ферріс.

Що кажуть у Білорусі

Як стверджує білоруський активіст Юрій Рававой, диверсії на залізниці допомогли виграти час для ЗСУ.

"Не можу сказати, що ми були найважливішим фактором, але ми були важливою цеглою в стіні", – сказав він.

У Білорусі так звану "залізничну війну" досі викладають в школах як найбільш успішну тактику партизанів під час Другої світової війни. Нинішні партизани зосередилися на пошкодженні обладнання, щоб уникнути жертв.

Ми не хотіли вбивати ані російських військових, ані білоруських машиністів. Ми використали мирний спосіб, щоб зупинити їх,

– додав Рававой.

Як саме вчиняли диверсії, він, на жаль, не розповів.

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