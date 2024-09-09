Есть плохая новость, – Андрющенко рассказал неприятную правду о планах россиян в Мариуполе

Россияне построили железную дорогу, которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными городами Донецкой области. К сожалению, железнодорожную ветку планируют расширить.

Оккупанты хотят, чтобы перевозить военную технику и другие резервы по железной дороге стало еще быстрее. Подробнее о планах врага 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как россияне планируют изменить железную дорогу

В начале сентября на железной дороге в Мариуполе состоялась партизанская диверсия. Удалось поджечь трансформатор, который отвечал за перевод рельсов. Его смогли заменить только через неделю, поэтому движение было частично заблокировано. Однако, похоже, оккупанты как раз работают над этой проблемой.

Есть довольно плохая новость, очередная. Железную дорогу пытаются сократить. Через Бойковское (ранее – Тельманово, Донецкая область – 24 Канал) пытаются протянуть новую ветку. Она позволит сократить расстояние еще больше,

– отметил Петр Андрющенко.

Путь железной дороги, строительство которой завершили не так давно, пролегает: из Ростова-на-Дону, почти до Донецка через Волноваху и в Мариуполь.

Как сейчас проходит железная дорога от Ростова-на-Дону до Мариуполя: смотрите на карте

"Если они протянут новую ветку, это сокращает путь и нет нужды подниматься аж до Иловайского узла и до Донецка. Это означает, что сализныця будет еще быстрее и короче. Пока они на стадии проектирования, начали первые подготовительные мероприятия. Но мы с прошлого года видели, как быстро они умеют строить", – отметил Андрющенко.

Немало груза сейчас по ночам привозят в Волноваху. В темное время суток невозможно наверняка увидеть, что именно везут оккупанты, однако местные слышат, что что-то таки прибывает.

Работает ли порт в Мариуполе

Появлялась также официально не подтвержденная информация о том, что недавно в Мариупольский порт поступали вагоны с северокорейскими снарядами. После того на одном из полигонов в окрестностях были слышны канонады. Вероятно, проверка тех же снарядов.

Порт стоит "мертвый" – абсолютно. Никакого судоходства, ничего не происходит. Насчет снарядов – это наша большая гипотеза и очень сложно ее подтвердить. Однако полигон возле Мариуполя работает. Оттуда постоянно раздается канонада, люди путают ее со взрывами или работой ПВО,

– отметил Андрющенко.

К слову, стоит заметить, что поджог трансформатора на железной дороге в Мариуполе вывело из строя логистическое сообщение через Мариуполь – порт.