Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times. В издании обратили внимание на то, что система "Железный купол" не способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты.

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Почему Трамп хочет построить собственный "Железный купол"

Израильский щит, разработанный компаниями Rafael Advanced Defence Systems и Israel Aerospace Industries, был впервые введен в эксплуатацию в 2011 году и доказал свою высокую эффективность в защите гражданских районов. В частности она позволила перехватить сотни ракет и беспилотников, запущенных со стороны "Хезболлы" в Ливане, ХАМАСа в Газе, хуситов в Йемене и даже из Ирана.

Указ Трампа по строительству "Железного купола" может свидетельствовать о переходе к изоляционистской политике, опирающейся на большие военные расходы внутри страны и уменьшенной активности за рубежом. Американский аналог "Железного купола" стал бы символом силы и посланием для врагов, считает корреспондентка Джози Энсор.

Целесообразно ли США строить собственный "Железный купол"

Эксперты говорят, что израильская система не является целесообразной для США, поскольку страна имеет дружественные соседние государства – Канаду и Мексику. Кроме того, эта система предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности, а не межконтинентальных баллистических ракет, которые враги Америки, в частности Россия и Китай, должны были бы использовать для удара по территории США.

Наиболее вероятной угрозой для Соединенных Штатов будет межконтинентальная баллистическая ракета большой дальности, которая пролетит на невероятной скорости над атмосферой и вернется обратно, чтобы поразить цели в США,

– сказал Уильям Хартунг, старший научный сотрудник аналитического центра Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Егошуа Калиский, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, сомневается в целесообразности развертывания системы, подобной "Железному куполу", по всей территории США.

В отличие от Израиля, который является небольшой страной размером с Уэльс, где можно эффективно защитить территорию, США придется обеспечить безопасность огромных городских районов, военных баз и критически важной инфраструктуры, разбросанных на тысячах километров.

"Развертывание такого количества батарей "Железного купола", которое необходимо для покрытия огромных территорий страны, о которой говорит администрация Трампа, было отвергнуто как экономически и логистически нецелесообразное", – дадала Энсор.

Калиский считает, что США могли бы получить пользу от интеграции некоторых элементов "Железного купола", которые они купили в Израиле в 2019 году, с уже существующими системами, такими как Patriot и Terminal High Altitude Area Defence.

Напомним, что Дональд Трамп подписал указ о создании аналога системы противовоздушной обороны "Железный купол" для США. В течение 60 дней должны показать эталонную архитектуру, требования, базирующиеся на имеющихся возможностях, и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.