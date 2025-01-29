Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times. У виданні звернули увагу на те, що система "Залізний купол" не здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети.

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Чому Трамп хоче побудувати власний "Залізний купол"

Ізраїльський щит, розроблений компаніями Rafael Advanced Defence Systems і Israel Aerospace Industries, був вперше введений в експлуатацію у 2011 році та довів свою високу ефективність у захисті цивільних районів. Зокрема вона дозволила перехопити сотні ракет і безпілотників, запущених з боку "Хезболли" в Лівані, ХАМАСу в Газі, хуситів в Ємені та навіть з Ірану.

Указ Трампа щодо будівництва "Залізного купола" може свідчити про перехід до ізоляціоністської політики, що спирається на великі військові витрати всередині країни та зменшеній активності за кордоном. Американський аналог "Залізного купола" став би символом сили та посланням для ворогів, вважає кореспондентка Джозі Енсор.

Чи доцільно США будувати власний "Залізний купол"

Експерти кажуть, що ізраїльська система не є доцільною для США, оскільки країна має дружні сусідні держави – Канаду та Мексику. Крім того, ця система призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності, а не міжконтинентальних балістичних ракет, які вороги Америки, зокрема Росія і Китай, повинні були б використати для удару по території США.

Найбільш вірогідною загрозою для Сполучених Штатів буде міжконтинентальна балістична ракета великої дальності, яка пролетить на неймовірній швидкості над атмосферою і повернеться назад, щоб вразити цілі в США,

– сказав Вільям Хартунг, старший науковий співробітник аналітичного центру Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Єгошуа Каліський, старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві, сумнівається в доцільності розгортання системи, подібної до "Залізного купола", по всій території США.

На відміну від Ізраїлю, який є невеликою країною розміром з Уельс, де можна ефективно захистити територію, США доведеться забезпечити безпеку величезних міських районів, військових баз і критично важливої інфраструктури, розкиданих на тисячах кілометрів.

"Розгортання такої кількості батарей "Залізного купола", яка необхідна для покриття величезних територій країни, про яку говорить адміністрація Трампа, було відкинуто як економічно і логістично недоцільне", – дадала Енсор.

Каліський вважає, що США могли б отримати користь від інтеграції деяких елементів "Залізного купола", які вони купили в Ізраїлі в 2019 році, з уже існуючими системами, такими як Patriot і Terminal High Altitude Area Defence.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав указ про створення аналога системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для США. Впродовж 60 днів мають показати еталонну архітектуру, вимоги, що базуються на наявних можливостях, і план створення щита протиракетної оборони наступного покоління.