В День достоинства и свободы, 21 ноября, украинцев и весь демократический мир призывают присоединиться к флешмобу движения сопротивления "Желтая лента". Сделать это просто – нужно связать желтую ленту, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях.

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Активисты продолжают протест

Активисты движения Желтая лента постоянно ставят свою жизнь под угрозу, однако продолжают демонстрировать протест на оккупированных территориях. На улицах городов появляются проукраинские плакаты и граффити, а на заборах, деревьях и даже постройках оккупационных администраций появляются желтые ленты – символ сопротивления русской оккупации.

В поддержку и знак благодарности всем, кто не сломался под российским давлением, в День достоинства и свободы движение "Желтая лента" предлагает всему миру присоединиться к флешмобу. Сделать это очень просто:

21 ноября, в День достоинства и свободы, свяжите желтую ленту;

сделайте с ней фото или видео;

поделитесь в соцсетях с хештегом #Желтая Лента.

Это акция по поддержке украинцев на оккупированных территориях.

Флешмоб поддержки "Желтой ленты": смотрите видео

"Желтая лента" продолжает сопротивление