У День гідності й свободи, 21 листопада, українців та весь демократичний світ закликають приєднатися до флешмобу руху опору "Жовта стрічка". Зробити це дуже просто – потрібно пов'язати жовту стрічку, щоб підтримати спротив на окупованих територіях.
Дивіться також "Атеш" знайшов дуже важливий для окупантів склад у Криму: там висока активність військових
Активісти продовжують протест
Активісти руху "Жовта стрічка" постійно ставлять своє життя під загрозу, проте продовжують демонструвати протест на окупованих територіях. На вулицях міст з'являються проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій з'являються жовті стрічки – символ опору російській окупації.
На підтримку та знак вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День гідності й свободи рух "Жовта стрічка" пропонує всьому світу долучитися до флешмобу. Зробити це дуже просто:
- 21 листопада, у День гідності та свободи, пов'яжіть жовту стрічку;
- зробіть із нею фото або відео;
- поділіться у соцмережах із хештегом #ЖовтаСтрічка.
Це акція для підтримки українців на окупованих територіях.
Флешмоб підтримки від "Жовтої стрічки": дивіться відео
"Жовта стрічка" продовжує опір
- Активісти руху "Жовта стрічка" вивісили прапор України на горі Бойка у тимчасово окупованому Криму. Російським окупантам нагадують, що у них не залишилося часу на тимчасово окупованому півострові. Активісти "Жовтої стрічки" наголосили, що продовжуватимуть свою акцію стільки, скільки потрібно.
- У червні стало відомо, що вони провели таємні збори. Під час заходу люди ділилися досвідом, надихали одне одного, а також – шукали нові способи ефективної діяльності. Збори відбулися на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун. Дату заходу, звичайно, не розкривають.
- 2 серпня рух спротиву "Жовта стрічка" розпочав безстрокову акцію "лови подачу" на тимчасово окупованих територіях України. У Феодосії вже продемонстрували перші результати. Активісти розповіли, що для того, щоб долучитися до акції, треба взяти тенісні кульки будь-яких кольорів, підписати їх патріотичними висловами та розповсюдити кульки вулицями окупованого міста.