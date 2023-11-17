У День гідності й свободи, 21 листопада, українців та весь демократичний світ закликають приєднатися до флешмобу руху опору "Жовта стрічка". Зробити це дуже просто – потрібно пов'язати жовту стрічку, щоб підтримати спротив на окупованих територіях.

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Активісти продовжують протест

Активісти руху "Жовта стрічка" постійно ставлять своє життя під загрозу, проте продовжують демонструвати протест на окупованих територіях. На вулицях міст з'являються проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій з'являються жовті стрічки – символ опору російській окупації.

На підтримку та знак вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День гідності й свободи рух "Жовта стрічка" пропонує всьому світу долучитися до флешмобу. Зробити це дуже просто:

21 листопада, у День гідності та свободи, пов'яжіть жовту стрічку;

зробіть із нею фото або відео;

поділіться у соцмережах із хештегом #ЖовтаСтрічка.

Це акція для підтримки українців на окупованих територіях.

Флешмоб підтримки від "Жовтої стрічки": дивіться відео

"Жовта стрічка" продовжує опір