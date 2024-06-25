"Это – Украина": движение сопротивления запустило флешмоб на оккупированных территориях – как присоединиться

Движение сопротивления "Желтая лента" запустило на оккупированных территориях флешмоб "Это – Украина". Он приурочен ко Дню Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

В "Желтой ленте" призывают фотографировать стикер с проукраинским лозунгом на фоне достопримечательностей вашего города. Целью флешмоба является показать миру, что сопротивление на временно оккупированных территориях не только продолжается, но и растет.

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Флешмоб "Это – Украина"

Призываем всех жителей оккупированных городов фотографировать стикер с надписью "*Название вашего города* – это Украина" на фоне достопримечательностей вашего города,

– указали в движении сопротивления.

Активисты поделились инструкцией, как можно стать частью большого флешмоба:

Печатайте или делайте собственноручно стикер с надписью вашего города.

Сделайте фотографию стикера на фоне значимых мест вашего города.

Присылайте свои фото координатору.

Готовые плакаты можно найти на канале "Макеты Желтая Лента".

Как выглядит стикер к флешмобу "Это – Украина" / "Желтая лента"

"Пусть каждая фотография станет свидетельством нашей несокрушимости и веры в Украину! Вместе мы сильнее, вместе мы свободны", – указали организаторы.

"Желтая лента" является движением общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Оно возникло в апреле 2022 года после полномасштабного российского вторжения. Цель движения – информационное сопротивление российским оккупантам.

Отметим, что активисты "Желтой ленты" активно действуют на оккупированных территориях. Например, в мае движение сопротивления нарисовало в оккупированном Донецке украинский флаг.