Все области – "желтые": карантинные ограничения в Украине ужесточили
Источник:24 канал
На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине усилили карантинные ограничения. Следовательно, с 00:00 23 сентября все регионы переходят в желтую зону.
В Украине усилили карантин
Внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось 21 сентября. Участие в нем принял премьер-министр Денис Шмигаль и главы ОГА.
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Шмигаль отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Обязанностью государства является защитить жизнь и здоровье людей.
Ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни,
– подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что вакцинация на сегодня является самым эффективным способом противодействия COVID-19. Все желающие могут вакцинироваться бесплатно.Заметьте! За сутки 20 сентября в Украине выявили 5 159 новых зараженных на COVID-19. К сожалению, ушли из жизни 137 инфицированных.
В Минздраве не выключают обязательную вакцинацию
Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом – это люди, которые не вакцинируются. Министр подчеркнул: он исключает обязательную вакцинацию.
Ситуацию политик охарактеризовал словом "предполагаю".
Такие варианты рассматриваются. Но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных,
– подчеркнул министр.
Ограничение желтой зоны карантина: кратко
- Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.
- На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.
- Ресторанам и кафе позволяют работать до 24:00 часов.
- Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.