Желтые маршрутки или современные автобусы: что изменила транспортная реформа

У Министерства инфраструктуры Украины отчитались о годе реформы автобусных перевозок. Теперь в приоритете не количество машин на балансе перевозчика, а их экологичность, качество и доступность.

Харьков

На центральном автовокзале Харькова на вид нет никакой ржавой или старой машины. Однако так не скажешь о транспорте на другой автостанции города. Пассажиры отметили, что как бы и лучше стало, однако, не все идеально.

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"За те деньги, которые берут за билет, комфорта никакого. Автобусы переполнены, полиция останавливает, проверяет, штрафует, но на них мало, что влияет", – пояснил пассажир Алексей.



Автобусы на центральном автовокзале Харькова

Водители наоборот щеголяют, что ездят на "Евро-5". Это экологические автобусы, которых сейчас требует от перевозчиков правительство.

Тернополь

На Тернопольщине автобусы выглядят куда хуже. А водители рассказали, что с радостью бы ездили на новых, однако, для низкопольных есть преграда – ямы. А те, что есть, то не приспособлены для людей с инвалидностью.



Тернопольские автобусы

Хотя новые автобусы – одно из условий реформы автобусных перевозок. С начала этого года, перевозчик на пригородных и городских маршрутах обязан иметь в автопарке не менее трети таких.



Тернополь не может похвастаться современными автобусами

"В Тернополе есть один автобус с пандусом, но водитель даже не хочет выйти и открыть пандус", – сказал человек с инвалидностью Виктор Старущак.

С 2020 году в автопарке компаний должна быть половина доступных автобусов. Вскоре усилят и контроль за перевозчиками. Количество инспекторов увеличат на 70%.

Усилят и наказания, если в случае повторного нарушения – будут конфисковать автобус. Соответствующие изменения министерство уже подготовило и в ближайшее время внесут на рассмотрение Кабмина.

Реформа автобусных перевозок: в чем заключаются изменения?

• введение конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу;



• введение требований об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью в количестве 35% к концу 2019, а с 2020 года – 50%;



• преимущество на конкурсе будет предоставляться перевозчику, который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности ("Евро-3" и "Евро-6")



• перевозчику, который работал на маршруте без нарушений, предоставляется право продлить разрешение еще на 5 лет при условии инвестирования в обновление автопарка;



• упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты благодаря уменьшению количества документов, которые подаются на участие в конкурсе, и постепенный переход на электронную систему подачи документов.



• упрощение процедуры открытия новых автостанций и урегулирование давно существующей проблемы взаимоотношений перевозчиков и автостанций.