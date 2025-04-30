Жена Шмыгаля имеет незадекларированное элитное авто за более 80 тысяч долларов, – Слідство․Інфо

Жена премьер-министра Дениса Шмыгаля Екатерина приобрела элитный Range Rover Sport за более 80 тысяч долларов и зарегистрировала его на новую фирму. Однако в декларации премьера новенькой машины нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Слідство.Інфо".

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Жена Шмыгаля купила Range Rover, но авто не задекларировали

Журналисты установили, что жена премьер-министра Екатерина Шмыгаль в феврале 2024 года создала частное предприятие "КАДиС УА". Согласно данным, оно занимается гостиничным бизнесом и сдачей имущества в аренду. Однако журналисты не смогли обнаружить никакой бизнес-активности.

Вместе с тем, через полтора месяца после создания фирмы, в апреле 2024 года, Екатерина Шмыгаль приобрела элитную машину – Range Rover Sport 2022 года, стоимость которой достигает более 80 тысяч долларов. В архивном объявлении с продажей машины говорится, что в прошлом году ее продавали за 84 500 долларов, что равняется около 3,5 миллиона гривен. Журналисты отметили, что это не первый Range Rover для Екатерины Шмыгаль. В 2016 году жена премьера продала свой предыдущий автомобиль.

Журналисты проанализировали декларацию Шмыгаля и установили, что "КАДиС УА", новосозданная фирма жены, внесена в нее, а вот новенький автомобиль – нет. Согласно декларации за 2024 год, у Шмыгаля и его семьи "нет автомобиля". Однако журналисты "Слідства.Інфо" зафиксировали припаркованный Range Rover во дворе дома, где живет премьер-министр.

Так что "рабочая" машина вполне может использоваться в личных целях,

– резюмируют журналисты.

Екатерина Шмыгаль владеет элитной машиной: смотрите видео

Журналисты пытались связаться с Екатериной Шмыгаль, однако на звонки и сообщения журналистов она не ответила. Также без ответа остался и запрос журналистов к премьеру Денису Шмыгалю.

К слову, о деятельности Екатерины Шмыгаль известно немного. До 2016 года она была совладелицей фирмы "Каменецкая пекарня", которая занималась выпечкой. Впоследствии в СМИ писали, что жена премьера является совладелицей львовского муниципального велопроката "Некстбайк Украина", но после публикаций в СМИ ее имя из перечня учредителей быстро исчезло.

Кроме того, в сентябре 2021 года в интервью Денис Шмыгаль рассказал, что его жена руководит небольшим семейным бизнесом, однако других деталей не рассказал.

Ранее журналисты выяснили, что сотрудник Печерского районного ТЦК в Киеве задекларировал новое имущество. Так, чиновник стал владельцем новой квартиры и автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года, которую якобы приобрел за 15 000 гривен, хотя реальная цена – в десятки раз выше.