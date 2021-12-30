Жена Гогилашвили официально работает с Зеленским, но без доступа к гостайне, – ОП
Источник:"Факты"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что жена скандального замглавы МВД Александра Гогилашвили и в самом деле работает с Владимиром Зеленским. Однако Мария Левченко не имеет доступа к государственной тайне.
По словам Михаила Подоляка, Мария Левченко официально трудоустроена в офисе Президента. Об этом советник Андрея Ермака заявил в интервью.
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Левченко работает с Зеленским давно
Михаил Подоляк заявил, что Мария Левченко является личной ассистенткой президента Владимира Зеленского. Она отвечает за его рабочий график. Левченко работает с главой государства еще со времен, когда он был руководителем Студии "Квартал-95".
Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на таких совещаниях. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений,
– заявил Подоляк.
Что касается российского гражданства мужа Марии Левченко – Александра Гогилашвили, то Подоляк подчеркнул, что он якобы отказался от него еще до назначения в МВД.
Скандал с Гогилашвили: главное
- 11 декабря в сети опубликовали видео, на котором тогдашний замглавы МВД Александр Гогилашвили обматерил правоохранителей на блокпосте в Краматорске.
- Из-за инцидента Гогилашвили уволили с должности. Однако на этом для него история не закончилась.
- Журналисты выяснили, что у Гогилашвили есть российское гражданство, а в 2014 году он был помощником российского депутата Николая Валуева, который активно поддерживал аннексию Крыма.
- Гражданство Украины Гогилашвили получил после женитьбы на Марии Левченко.
- В ГБР против экс-заместителя главы МВД открыли сразу 2 уголовных производства: за возможную фальсификацию документов и превышение служебных обязанностей.
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