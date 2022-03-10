Жена экс-нардепа Дейдея сообщила о его смерти

Дарья Дейдей сообщила о смерти своего мужа и экс-нардепа Евгения Дейдея. Пока нет официальной информации о причине смерти.

Последний пост в соцсетях Дейдей оставил 28 февраля. В сети сообщают, что он погиб в бою, но информация пока не подтверждена.

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Мой Евгений Дейдей, я очень люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что делать теперь. Не знаю, как мне жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой,

– написала Дарья в своем инстаграме.

Что известно о Евгении Дейдее:

10 сентября 2014 года на съезде партии "Народный фронт" вместе с другими командирами добровольческих батальонов был включен в Военный совет – специальный орган, который будет разрабатывать предложения по обороноспособности Украины.

В 2014 году Дейдея избрали в Верховную Раду Украины (8 созыва) по списку партии "Народный фронт". В марте 2015 года стал членом Межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль".

В 2014 году Евгений Дейдей стал координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.

Во время своей каденции в 2018 году он развелся с женой Ингой и женился на племяннице своей коллеги по "Народному фронту". У Дарьи и Евгения Дейдея родились двое детей.

В 2020 году Евгений Дейдей являлся помощником руководителя главного управления Национальной полиции Киева, но в том же году покинул пост.

Дейдей был скандальной и противоречивой личностью – против него было возбуждено несколько уголовных дел.

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