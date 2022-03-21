Жена Котвицкого хотела вывезти из Украины миллионы долларов и евро: ГБР взялось за дело

Следователи ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Закарпатской таможни. Они способствовали незаконному вывозу из Украины не одного миллиона долларов и евро.

В ГБР заявили, что деньги вывозились в чемоданах без декларирования и в обход таможенных правил.

Больше об этом Жена экс-депутата Котвицкого хотела вывезти из страны 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро

Известно, что супруга бывшего депутата Игоря Котвицкого перевозила:

28 миллионов долларов,

1,3 миллиона евро.

Чемоданы денег она хотела вывезти через пункт пропуска "Вилок" в Венгрию. ГБР открыло производство по статье 364 о злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

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Бывший депутат Игорь Котвицкий был правой рукой эксглавы МВД Украины Арсена Авакова.