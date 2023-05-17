Она рассказала российским СМИ, что запланированные ледовые шоу в Луганске могут и не состояться. Следовательно, те, кто приобрел билеты на "Руслана и Людмилу", вероятно, смогут их просто выбросить в помойку, пишет 24 Канал.

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Мероприятия якобы отменили в так называемой "ЛНР"

При этом Навка перевела с себя ответственность и заявила, что это в так называемой ЛНР отменили все массовые мероприятия после "последних обстоятельств". Также жена Пескова отметила, что не ее команде решать, состоятся ли ледовые шоу.

При этом уверенности, что массовые мероприятия точно отменены, она не выразила: "Насколько я знаю, там, в Луганске, отменены все массовые мероприятия, поэтому сейчас это решается". Также фигуристка не назвала никаких дат, когда будет принято окончательное решение.

Все из-за команды и детей

Также фигуристка свой страх потыкаться в оккупированный украинский город объяснила и личной ответственностью за спортсменов, команду и детей.

Интересно, что по российской традиции ни Навка, ни российские СМИ, транслировавшие слова фигуристки, прямо не назвали взрывы в оккупированном городе. Так, российские медиа отметили, что шоу могут быть отменены "из-за усложнившейся ситуации в регионе".

Отметим, что на организацию шоу во временно оккупированном Луганске Татьяна Навка получила грант от российского диктатора Путина. Его сумма достигла 14 миллионов рублей, что в конвертации на человеческие деньги составляет почти 6 миллионов 401 тысячу гривен по курсу НБУ.

Последний хлопок в Луганске