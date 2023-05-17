Кроме того, россияне теряют интерес к войне в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он уверен, что информация об увеличении расходов на так называемую СВО сработает против российских властей.

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Смена настроений

Галлямов подчеркнул, что даже у россиян, которые поддерживают режим Владимира Путина, возникает вопрос: что будет дальше?

Они с самого начала поддержали войну в Украине, однако уже год бьют украинцев, уже сами в синяках и ссадинах, истощили свои ресурсы, но конца и края этой войне не видно,

– подчеркнул он.

Все это вместе, отметил политолог, с демонстрацией сумм, потраченных на "оборону" России, работает на укрепление ощущения у россиян, мол, какого черта мы поперлись в Украину, если воевать не умеем?

"Ладно, если бы умели воевать, тогда было бы понятно. А если не умеете, сидите, утирайтесь, когда НАТО с Украиной плевать на вас будет. Но вы сами виноваты – армию развалили, разворовали и воевать не умеете. Такое ощущение усиливается среди россиян" , – отметил Галлямов.

Аббас Галлямов рассказал об изменении настроений среди россиян, поддержавших войну: смотрите видео

Голосов за продолжение войны не слышно

Он предположил, что если бы российская армия побеждала и шла сейчас на Киев, эти цифры не имели бы особого значения. Ведь россияне готовы были бы еще потерпеть, потому что ждали бы "победы" и "репарации" от Украины.

А сейчас о "победе" России и речи нет, репарации придется самим россиянам выплачивать Украине. И тогда у них начинают включаться мозг. И именно это сейчас происходит,

– уверен оппозиционный политолог.

Он добавил, что даже россияне, которые сначала поддержали войну в Украине, сейчас заткнулись. На вопросы о войне отвечают, мол, им все надоело, телевизор они не смотрят и вообще избегают этой темы.

"Понятно, что люди опасаются репрессий и откровенно несогласие не выражают, но если убрать фактор страха, то голосов за продолжение войны практически не слышно", - отметил Аббас Галлямов.

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