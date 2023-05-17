Крім того, росіяни втрачають інтерес до війни в Україні. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він впевнений, що інформація про збільшення витрат на так звану СВО спрацює проти російської влади.
До теми Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування
Зміна настроїв
Галлямов наголосив, що навіть у тих росіян, які підтримують режим Владіміра Путіна, виникає питання: що буде далі?
Вони з самого початку підтримали війну в Україні, однак вже рік б'ють українців, вже самі в синцях та саднах, виснажили всі свої ресурси, але кінця і краю тій війні не видно,
– підкреслив він.
Все це разом, зауважив політолог, з демонстрацією сум, які витрачені на "оборону" Росії, працює на зміцнення відчуття у росіян, мовляв, якого біса ми поперлися в Україну, якщо воювати не вміємо?
"Гаразд, якби вміли воювати, тоді було б зрозуміло. А якщо не вмієте, сидіть, втирайтесь, коли НАТО з Україною плювати на вас буде. Але ви самі винні – армію розвалили, розікрали і воювати не вмієте. Таке відчуття посилюється серед росіян", – зазначив Галлямов.
Аббас Галлямов розповів про зміну настроїв серед росіян, які підтримували війну: дивіться відео
Голосів за продовження війни не чутно
Він припустив, якби російська армія перемагала і йшла зараз на Київ, ці цифри не мали б особливого значення. Адже росіяни готові були б ще потерпіти, тому що б чекали "перемоги" та "репарації" від України.
А зараз про "перемогу" Росії й мови немає, репарації доведеться самим росіянам сплачувати Україні. І тоді в них починає вмикатися мозок. І саме це зараз відбувається,
– впевнений опозиційний політолог.
Він додав, що навіть ті росіяни, які спочатку підтримали війну в Україні, зараз заткнулись. На питання щодо війни відповідають, мовляв, їм все набридло, телевізор вони не дивляться і взагалі уникають цієї теми.
"Зрозуміло, що люди побоюються репресій і відкрито незгоду не висловлюють, але якщо прибрати чинник страху, то голосів за продовження війни практично не чутно", – відзначив Аббас Галлямов.
Читайте також Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога
Більше про витрати Росії на оборону
- За інформацією Reuters, Росія у січні та лютому 2022 року витратила на "національну оборону" 525,4 мільярда рублів зі свого бюджету. Однак за два перші місяці 2023 року російська влада витратила на оборону 2 трильйони рублів або 26 мільярдів доларів. На думку експертів, ці кошти були спрямовані на війну проти України. Крім того, вони мали пом'якшити вплив західних санкцій на російську економіку.
- Водночас Росія заклала в бюджет на 2023 рік витрати в розмірі 4,98 трильйона рублів. Але ж майже 40% з них вже витратила за перші 2 місяці року.
- Також за інформацією аналітиків, видатки країни-агресорки на оборону в січні та лютому 2023-го склали 36,2% від загальних видатків бюджету. Це майже вдвічі більше витрат на соціальні програми та майже вчетверо більше – на "національну економіку".