Жена Пескова пожаловалась на "ярую русофобию": ее поставили на место
Источник:Obozrevatel
Суженая российского чиновника решила вступиться за свою коллегу и начала говорить о "русофобии". Однако ей быстро объяснили, что она совсем не понимает, о чем говорит.
Олимпийская чемпионка по танцам на льду, жена Дмитрия Пескова, Татьяна Навка резко прокомментировала решение Литвы лишить гражданства бывшую фигуристку Маргариту Дробязко. Женщина регулярно приезжала в Россию, где участвовала в шоу Навки "Шахерезада".
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Навка увидела в этом "русофобию"
Указ о лишении Дробязкого гражданства подписал президент Литвы Гитанас Науседа.
"Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, которые на нее беспрецедентно давят. Бесспорно, Литва остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки", - цитируют российские СМИ истерические упреки Навки.
Жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова искренне не понимает, за что пострадала ее коллега.
"Государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу-сказках, рассказывающих о добре, любви, чести и дружбе? Крайне грустно видеть, как литовские политики принимают такие странные и недальновидные решения ", – сказала фигуристка.
Жене Пескова все объяснили
Пользователи соцсетей объяснили Навцу, почему так произошло.
Зато решения, принятые лучшим политиком всех времен и народов 24 февраля 2022 года, оказались настолько дальновидными, что уже прошло целых полтора года, а все еще идет строго по плану.
– написал один из них.
Очевидно, что россияне недовольны тем, что война длится так долго и тем, что Россия вообще развязала ее. Так же россияне сами напомнили фигуристке, кто ее муж.
В сети Навцы напомнили, что она – жена пресс-секретаря Путина / Скриншот российских СМИ
Также пользователи не удивлены и тем, что уровень так называемой "русофобии" вырос. Там убеждены, что удивляться нечему, ведь для того, чтобы россиян не любили, сделали все возможное.
Россияне не удивлены ростом "русофобии" / Скриншот российских СМИ
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
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