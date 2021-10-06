Жена Саакашвили говорит, что признания о новых отношениях мужа были для нее неожиданными
Источник:фейсбук Сандры Рулофс
Сандра Рулофс – жена Саакашвили – призналась, что видео с Елизаветой Ясько стало для нее неожиданностью. Экс-президент Грузии рассказал, что находится в отношениях с нардепом от "Слуги народа".
Жена Саакашвили отметила, что получила много вопросов по поводу этого видео. Несмотря на его содержание, она все равно выражает поддержку мужу и требует его освобождения.
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Она отметила, что для нее была недопустимой форма этого сообщения. Мол, видео, опубликовали в пятницу 1 октября – это для нее неожиданность.
В конце концов, она отметила, что несмотря на личные эмоции, верит в победу своего мужа в этой битве.
В комментариях Рулофс выразили поддержку и понимание. Пользователи фейсбука назвали ее лучшей первой леди Грузии.
Что известно о Сандре Рулофс?
По происхождению она фламандка, а гражданство Грузии получила при президентстве своего мужа. Познакомилась с Саакашвили в 1993 году в Страсбурге, в Международном институте прав человека, где она преподавала. С 1999 по 2003 год Рулофс была лектором в Тбилисском государственном университете. У Сандры Рулофс и Саакашвили два сына: Эдуард и Николоз.
Источник: Википедия
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Михаил Саакашвили и Лиза Ясько: коротко
- В Грузии вечером 1 октября задержали Михаила Саакашвили.
- Тогда же народный депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько откровенно рассказала об отношениях с политиком. Она опубликовала соответствующее видео с политиком, которое они записали до отъезда Саакашвили.
- В нем Саакашвили признается, что они вместе и влюблены друг в друга.
- Политик призналась, что в романтических отношениях пара находится уже больше года.
- Ясько прибыла в Грузию 5 октября, чтобы посетить Саакашвили.
Полный переведенный текст публикации Сандры Рулофс
Mikheil Saakashvili политзаключенный и как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию его освобождения.
Много взволнованных друзей и коллег-бойцов спрашивают меня о личном. Не скрою, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма была абсолютно недопустимой.
Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие и верю, что мы будем победителями в этом сражении.