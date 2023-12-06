Стоит сказать, что Валерий Залужный нечасто публикует фото со своей женой Еленой. Поэтому фотография, которую он распространил в День Вооруженных Сил 6 декабря, привлекла немало внимания пользователей сети.

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Залужный и его жена

Женилась пара более 20 лет назад и воспитала вместе двух дочерей. Было известно, что Елена Залужная работала финансисткой в "Укргазбанке" и до широкомасштабной войны немало путешествовала с мужем.



Залужный вместе с женой Еленой / Фото из фейсбука генерала ВСУ

Обратите внимание! По состоянию на 23:00, 6 декабря это фото на фейсбук-странице Валерия Залужного лайкнули 5,5 тысячи человек. Сообщение имеет почти 400 комментариев и более 300 распространений.

В комментариях к этому сообщению достаточно сложно найти негативные комментарии. В большинстве своем пользователи фейсбука поздравляют генерала Залужного с Днем Вооруженных Сил, оставляют комплименты ему и его жене:

"Пусть Господь хранит! Поздравляем, гордимся!" – отмечает актриса Ольга Сумская;

"Благодарю вашу семью за пример того, как быть вместе в любви в самое ответственное время. Поздравляю с Днем ВСУ. Здоровье крепкого и божьего благословения", – пишет телеведущая Надежда Матвеева.

"Настоящие, кланяюсь, безгранично уважаю", – отмечает известный волонтер Юрий Тира.

"Искренние поздравления с праздниками!" – желает нынешний воин и бывший народный депутат Игорь Швайко.

Что пишут люди в комментариях под сообщением Залужного / Скриншоты 24 Канала

День ВСУ: актуальное

6 декабря бойцы 12 ОБрАА имени генерал-хорунжого Виктора Павленко обратились к врагу, анонсировав "огненные подарки" для оккупантов. Кроме того, в подразделении Птицы Мадяра констатировали: захватчики вели себя плохо, поэтому их ожидают "подходящие подарки", и прибудут к ним они вовремя.

Конечно, Верховный Главнокомандующий, президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные Силы. Он подчеркнул, что этот День – смелых и несокрушимых. По словам главы нашего государства, Украина после 24 февраля выстояла благодаря отчаянным воинам.