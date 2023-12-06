Варто сказати, що загалом Валерій Залужний нечасто публікує фото зі своєю дружиною Оленою. Тому світлина, яку він поширив у День Збройних Сил 6 грудня, привернула чимало уваги користувачів мережі.
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Залужний і його дружина
Одружилася пара понад 20 років тому та виховала разом двох доньок. Було відомо, що Олена Залужна працювала фінансисткою в "Укргазбанку" та до широкомасштабної війни чимало подорожувала з чоловіком.
Залужний разом з дружиною Оленою / Фото з фейсбуку генерала ЗСУ
У коментарях до цього допису досить складно знайти негативні коментарі. Здебільшого користувачі фейсбуку вітають генерала Залужного з Днем Збройних Сил, залишають компліменти йому та його дружині:
- "Нехай Господь береже! Вітаємо, пишаємося!" – зазначає акторка Ольга Сумська;
- "Дякую вашій родині за приклад того, як бути разом в любові у найвідповідальніший час. Вітаю з Днем ЗСУ. Здоров'я міцного та божого благословення", – пише телеведуча Надія Матвєєва.
- "Справжні, вклоняюся, безмежно поважаю", – наголошує відомий волонтер Юрій Тира.
- "Щирі вітання зі святами!" – бажає теперішній воїн та колишній народний депутат Ігор Швайка.
Що пишуть люди в коментарях під дописом Залужного / Скриншоти 24 Каналу
День ЗСУ: актуальне
6 грудня бійці 12 ОБрАА імені генерал-хорунжого Віктора Павленка звернулись до ворога, анонсувавши "вогняні подарунки" для окупантів. Окрім того, у підрозділі Птахи Мадяра констатували: загарбники поводились погано, тому на них очікують "відповідні подарунки", і прибудуть до них вони вчасно.
Звісно, Верховний Головнокомандувач, президент Володимир Зеленський привітав Збройні Сили. Він наголосив, що цей День – сміливих та незламних. За словами глави нашої держави, Україна після 24-го лютого вистояла завдяки відчайдушним воїнам.