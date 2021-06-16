"Путин" с водкой на лавочке: в Женеве протестовали из-за приезда главы Кремля

В швейцарской Женеве, где 16 июня встретятся Владимир Путин и Джо Байден, прошла акция протеста. Ее организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Митингующие осудили репрессии против людей, которые открыто выступают против главы Кремля. Среди их требований – освобождение политзаключенных в России.

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Протестующие отметили, что, по их мнению, президент России представляет угрозу как для европейской, так и для американской безопасности.

Своими действиями они стремились привлечь внимание к острым проблемам, которые, скорее всего, будут обсуждать президенты России и США в Женеве.

Перформанс с "Путиным"

Один из митингующих надел маску с лицом Путина и устроил перформанс. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ", а также серпом и молотом.

"Российский президент" раздавал всем присутствующим фальшивые деньги. Рядом с ним были муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.

Антипутинский протест в Женеве / Фото с фейсбук-страницы Игоря Эйдмана

Встреча Путина и Байдена в Женеве: основное