Фронтовая свадьба по всем традициям: как женился боец бригады "Лють"

Боец штурмового полка "Цунами" Анатолий женился на своей любимой Наталье. Торжественную церемонию провели на фронте.

Свадьба состоялась в пятницу, 10 ноября. Брак военного засвидетельствовал командир бригады "Лють".

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Боец штурмового полка "Цунами" женился

История любви Анатолия и Натальи началась еще со школьной парты. Они вместе учились в школе, но признаться в чувствах друг к другу не решались. Однако уже в 2021 году случайно встретились на одном из пляжей Скадовска после чего начали общаться.

Первой, кому позвонил Анатолий 24 февраля 2022, была его любимая Наталья. Будущий боец бригады "Лють" предложил девушке жить одной семьей и пройти все испытания войны вместе.

После того, как сторили бригаду "Лють" Анатолий, будучи бывшим полицейским, вступил в ряды полка "Цунами". Тогда молодая пара и решила, что свадьба состоится именно на фронте. Любимая девушка Анатолия приехала туда ради своего избранника.

Свадебная церемония бойца полка "Цунами" и его любимой Наталии/ Фото Национальная полиция Украины

Фронтовая свадьба состоялась по всем традициям — военная форма жениха и белое платье невесты. Брак влюбленной пары засвидетельствовал командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины, а торжественную церемонию провел командир полка "Цунами" Александр Гостищев.

"Несмотря на трудные времена, жизнь продолжается! Вместе к Победе", – подытожила Национальная полиция Украины.

