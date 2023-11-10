Весілля відбулося в п'ятницю, 10 листопада. Шлюб військового засвідчив командир бригади "Лють".

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Боєць штурмового полку "Цунамі" одружився

Історія кохання Анатолія та Наталі розпочалася ще зі шкільної парти. Вони разом навчалися у школі, але зізнатися у почуттях одне до одного не наважувалися. Проте, вже у 2021 році випадково зустрілись на одному з пляжів Скадовська після чого почали спілкуватися.

Першою, кому зателефонував Анатолій 24 лютого 2022 року, була його кохана Наталя. Майбутній боєць бригади "Лють" запропонував дівчині жити однією родиною й пройти всі випробування війни разом.

Після того, як сторили бригаду "Лють" Анатолій, будучи колишнім поліцейським, вступив до лав полку "Цунамі". Тоді молода пара і вирішила, що весілля відбудеться саме на фронті. Кохана дівчина Анатолія приїхала туди заради свого обранця.

Весільна церемонія бійця полку "Цунамі" та його коханої Наталі/ Фото Національна поліція України

Фронтове весілля відбулося за усіма традиціями — військова форма нареченого та білосніжна сукня нареченої. Шлюб закоханої пари засвідчив командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України, а урочисту церемонію провів командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.

"Не дивлячись на важкі часи, життя триває! Разом до Перемоги", – підсумувала Національна поліція України.

