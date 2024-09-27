Их разлучили пограничники: на границе остановили мужчину, который женился на теще ради выезда

На границе с Венгрией украинские пограничники остановили мужчину, который женился на своей теще, чтобы выехать к ее дочери в Италию. Мужчина пытался воспользоваться инвалидностью "жены", чтобы получить разрешение на выезд за границу.

Теперь "супругам" может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщили в в Государственной пограничной службе.

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Что известно об инциденте на границе

На границе с Венгрией пограничники задержали мужчину, который женился на своей теще, чтобы уехать к ее дочери в Италию. Мужчине 42 года, а "жене" – 78. Он родом из Хмельницкой области, а она – с Луганщины.

Брак был официально зарегистрирован в одном из киевских ДРАЦСов еще в прошлом году, но пограничники заподозрили, что он является фиктивным.

В пункт пропуска "Тиса" микроавтобусом, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки, прибыли супруги граждан Украины. Основанием выезда за границу для мужчины должна была служить инвалидность жены. Он рассказал пограничникам Чопского отряда, что сопровождает ее на лечение в Италию. Впрочем, в ходе общения, пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней "жены на бумаге", которая на самом деле является его тещей,

– говорится в сообщении пограничников.

Позже мужчина признался, что фактически находится в браке с дочерью своей спутницы. Ему отказали в пересечении границы.

"Он имел целью попасть в Италию к своему ребенку и настоящей жене. А теща согласилась на такую сделку, чтобы помочь зятю получить отсрочку от призыва на военную службу, а также с выездом за границу", – говорят в ГПСУ.

Кроме того, что необычным "супругам" не удалось пересечь границу, теперь им может грозить уголовная ответственность.

В действиях женщины видят нарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу, а в действиях мужчины – уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.