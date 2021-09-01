Жениться станет проще: документы можно будет подать через приложение Дия

Административные услуги становятся для украинцев все проще. Вскоре документы для регистрации брака можно будет подавать через приложение Дия.

Через приложение можно будет оплатить административный сбор. Заметим, он составляет 85 копеек.

Ранее Все ЦПАУ Киева начали принимать паспорта в Дии

В Украине запустят пилотную версию регистрации через приложение Дия. Население сможет записываться в ЗАГС с помощью приложения. Когда именно услуга станет доступной пока неизвестно.

Какие услуги доступны в приложении Дия

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который юридически приравнивает электронные паспорта к бумажным аналогам.

С помощью приложения Дия можно получить ряд государственных услуг без обращений в соответствующие службы. В частности доступны регистрация ФОП и места проживания ребенка.

Кроме того, предприниматели могут подать заявление через приложение, чтобы получить помощь от правительства во время карантина.

Недавно в приложении Дия стал доступным сертификат вакцинации.

Полный текст публикации Алексея Гончаренко в телеграме:

Украинцы могут подать документы для регистрации брака на портале Дия. Также через приложение можно будет оплатить административный сбор.

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