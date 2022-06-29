Женщин никто не собирается мобилизовывать, – советник главы МВД опроверг фейк россиян

В Украине не собираются мобилизовывать женщин и бросать их в зону боевых действий. Это очередная чушь, которую бросают российские оккупанты.

Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отмечает, что информация о якобы мобилизации женщин в Украине – абсолютная ложь.

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Россияне активно отрабатывают разные темники

Денисенко убежден, что это очередной российский фейк, который активно распространяют в соцсетях российские боты. Оккупанты пытаются как можно чаще вбрасывать разную провокационную информацию, которая распространит панику среди украинцев.

Например, две недели назад там убеждали, что в Украине начнут мобилизовывать 16-летних детей. Они даже сфабриковали письмо, связанное с министром обороны Алексеем Резниковым, которое гуляло по пророссийским "помойкам" в телеграме.

Информация о мобилизации женщин – такая же ложь. Этом даже в теории нигде не обсуждают.

Женщин никто не собирается мобилизовывать. Это абсолютная ложь. Просьба ко всем: если кто-то из ваших знакомых рассказывает подобную информацию, сразу говорите, что это чушь. Ничего такого никто даже в теории не рассматривает, – отмечает советник МВД Вадим Денисенко.

Добавим, в Центре противодействия дезинформации при СНБО также развенчали фейк о якобы принудительной мобилизации женщин от 18 до 60 лет. Там также подчеркивают, что информация полностью неправдива.

С 1 октября 2022 года женщин по определенным профессиям действительно начнут брать на военный учет. Так они станут военнообязанными и будут попадать в запас в ВСУ, Нацгвардию или другие военные формирования.

Но! Никто принудительно не будет забирать женщин в армию или на фронт. Во время военного положения женщины могут попасть на военную службу или службу в военном резерве только добровольно и по контракту. Поэтому слухи о принудительной мобилизации – самая обычная ложь.

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